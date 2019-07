Buch über Ibiza-Affäre verspricht weitere Enthüllungen

Bloß eine „bsoffne Gschicht“? Was HC Strache in den 7 Stunden in der Ibiza-Villa wirklich gesagt hat & was vorher schon passiert ist, enthüllen @f_obermaier & ich in unserem neuen Buch @ArminWolf @kiwi_verlag @florianklenk #IbizaAffäre #Ibizagate. https://t.co/Q8H5qjyvhp