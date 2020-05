Budget-Fail: Abgeordnetem Krainer passierte bereits 2014 gleicher Fehler

Der peinliche Fehler, der für eine Unterbrechung des Budgetbeschlusses sorgte, passierte schon im Jahr 2014. Ausgerechnet jenem Aufdecker, der sich jetzt über das Budget 2020 echauffiert.

Die Geschichte wiederholt sich: Nicht nur die aktuelle Regierung machte den "Schlampigkeitsfehler" im Budgetantrag, auch im Jahr 2014 hatte ein Abänderungsantrag den Verweis auf "Beträge in Millionen Euro" nicht enthalten - eingebracht von den Abgeordneten Tamandl und Krainer. Brisant: Dabei handelt es sich beim SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer genau um jenen Abgeordneten, der am Donnerstag den Formalfehler im Budget 2020 ausschlachtete. Krainer hatte 2014 selbst in seinem Abänderungsantrag auf den Verweis ""Beiträge in Millionen EUR" vergessen. Trotz des fehlenden Verweises kam es zu keiner technischen Zahlungsunfähigkeit des Bundes. "Dass jetzt ausgerechnet Krainer sich am lautesten über so einen Fehler aufregt, ist eigentlich skurril. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen", meint ein Abgeordneten-Kollege in Richtung des SPÖ-Budgetsprechers.

2014 - 2020

Wie im Jahr 2014 war auch im Jahr 2020 eigentlich schon alles für das (in diesem Jahr umstrittene) Budget angerichtet gewesen. Drei Tage lang debattierten die Abgeordneten mehr oder weniger hitzig über die einzelnen Kapitel. Auch die so genannte Zweite Lesung, bei der unter anderem Abänderungsanträge abgestimmt wurden, war bereits absolviert, als dann eben ausgerechnet der SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer seinen großen Auftritt hatte.

© zvg Der Fehler im - oe24 vorliegenden - Bundesfinanzgesetz ist eigentlich ziemlich banal. Es wurde schlicht von den Schreibern der Passus "in Millionen Euro" vergessen. Somit ist eben bei den Auszahlungen bloß der Betrag 102.389 und bei den Einzahlungen 81.790 Euro zu lesen. Gemeint wären rund 102 Milliarden bzw. gut 81 Milliarden. Denn in der vorliegenden Version läge das Defizit gerade einmal bei knapp 20.600 Euro