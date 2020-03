Budget-Nationalratssitzung soll abgesagt werden

Budget-Rede von Blümel wäre auf der Tagesordnung.

Wien. Die für kommende Woche geplante zweitägige Nationalratssitzung könnte wegen des Corona-Virus abgesagt werden. Das erfuhr die APA am Dienstagnachmittag aus Parlaments-Kreisen. Betroffen wäre davon auch die Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch. Auch die Bundesratssitzung an diesem Donnerstag könnte abgesagt werden.

Fix ist diese Entscheidung zwar noch nicht, am Nachmittag mehrten sich aber die Hinweise auf eine Absage. Um 16.00 Uhr tagt im Nationalrat eine Sonder-Präsidiale, die sich diesem Thema widmen wird.

Die beiden Plenartage wären für Mittwoch und Donnerstag kommende Woche im Ausweichquartier der Wiener Hofburg anberaumt. Am Mittwoch steht dabei die erste Budgetrede von Blümel auf dem Programm. Der Beschluss des Budgets selbst ist im April vorgesehen.