Bürgermeisterin rechnet mit Integrationsministerin Raab ab

Ampflwangs Bürgermeisterin rechnet in einem Facebook-Posting mit der, einst in der Gemeinde beheimateten, Integrationsministerin Susanne Raab ab.

Ampflwang. Derzeit kursiert auf der Social-Media-Plattform ein Statement der Ampflwanger Bürgermeisterin Monika Pachinger. In dem durchaus detaillierten Posting macht Pachinger auf die derzeitige Migrations-Problematik an der türkisch-griechischen Grenze aufmerksam und kritisiert dabei die ÖVP mit Bundeskanzler Kurz, Innenminister Nehammer, Finanzminister Blümel und Integratinsministerin Raab stark:

"Nun lese ich seit einigen Tagen/Wochen von einer neuerlichen tiefen Krise im syrischen Grenzgebiet zur Türkei. Mittlerweile haben sich von dort aus tausende Menschen in Bewegung gesetzt, um den Gräueltaten, die der syrische Machthaber Assad gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, zu entkommen. Viele Menschen flüchten aus ihrer Heimat; viele Menschen, die in den letzten Monaten bereits versucht hatten, ihr zuvor zerstörtes Hab und Gut wieder aufzubauen. Nun ist es neuerlich soweit gekommen, dass die Türkei und Erdogan, Syrien und Assad sowie Putin und Russland sich auf syrischem Boden ihre Macht beweisen müssen, und das ausnahmslos auf Kosten von Zivilisten – Männer, Frauen und Kinder. Die USA macht sich aus dem Staub; Europa schaut nur zu, steht wie gelähmt hinter seinen „schützenden“ Mauern und lässt Griechenland diese humanitäre Katastrophe, die sich an seiner Grenze abspielt, alleine stemmen. Gut, „wir“ überweisen ein paar hundert Millionen Euro an die Griechen und glauben, das war´s dann. Aber so wird es diesmal nicht sein", schreibt Pachinger in ihrem Posting.

Angriff auf Integrationsministerin Raab

"Schauplatzwechsel: Ampflwang, jener Ort, in dem ich seit fünf Jahren Bürgermeisterin bin, bietet seit gut 20 Jahren vielen Flüchtlingen aus verschiedensten Krisengebieten der Welt Unterschlupf. Zuerst waren es Ex-Jugoslawen, die bei uns einquartiert wurden, später Flüchtende aus den Kriegen im Irak, in Afghanistan, in Syrien uvm. In all diesen Jahren gab es keine nennenswerten Konflikte mit den genannten Flüchtlingen, entgegen der weltuntergangsähnlichen Darstellung so mancher politischer Partei. Viele in unserem Ort freundeten sich mit den Geflüchteten an, die meisten bemerkten unsere Gäste am „Hübl“ gar nicht. Ich lernte in den Jahren sehr viele von ihnen kennen, die einen besser, die anderen weniger. Über Nacht verschwanden sie dann meistens – Schubhaft, und weg waren sie. Ohne ein „Servus, mach´s gut!“, ohne ein „Melde dich mal!“ – sie waren weg.





Im selben Ort wuchs in den 80er- und 90er-Jahren ein sehr gescheites Mädchen auf, ihre Verwandten wohnen nach wie vor in unserer Mitte. Sie hat sich leider von dem Ort, an dem sie aufgewachsen ist, mehr oder minder abgewandt. Ganz bewusst schreibe ich hier jetzt nicht „Heimatort“, denn die Heimat dieser nunmehr stattlichen, hübschen und durchaus sympathischen Dame ist nicht Ampflwang, sondern der politische Populismus. Die Rede ist von der aktuellen Integrationsministerin Susanne Raab, vorm. Knasmüller (ÖVP)." , so Monika Pachinger.

Dann folgt der Paukenschlag: "Bis zur aktuellen Stunde habe ich mich meiner Meinung enthalten, ich habe mir gedacht: „Jetzt schauen wir uns einfach einmal an, was sie an Vorschlägen, Ideen usw. bezüglich Integration und Migration einbringt.“ Doch am 5. März habe ich eine Pressekonferenz von Frau Ministerin Raab gesehen und schlagartig bestätigte sich mein Verdacht: Die türkise Ministerin hat keine Ahnung, wovon sie spricht", unterstellt Pachinger, der einst in Ampflwang wohnenden Raab.

"Raab liest vom Zettel ab, was Kurz & Blümel geschrieben haben"