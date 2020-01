Bundeskanzler Kurz trifft Apple-CEO Tim Cook

Donnerstagnachmittag traf Bundeskanzler Sebastian Kurz in Zürich auf Apple-Chef Tim Cook.

Davos. Österreichische Beteiligung am Weltwirtschaftsforum: Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mischen sich am heutigen Donnerstag unter die Polit- und Wirtschaftselite in Davos. Während Kurz am Abend im Ostschweizer Bergdorf eintrifft, saß Blümel bereits am Nachmittag (13.30 Uhr) mit Ministern aus Frankreich und Russland am Podium.

Blümel wird gemeinsam mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire und dem russischen Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin über die EU-Russland-Beziehungen diskutieren. Kurz traf am späten Nachmittag in Zürich mit Apple-Chef Tim Cook zusammen. Der iPhone-Hersteller zählt zu jenen Riesen der Digitalwirtschaft, deren Steuervermeidungspraktiken europäische Staaten wie Frankreich und Österreich beenden möchten.

Kurz will nach Angaben seines Büros "die Vereinbarkeit des Kampfes gegen den Klimawandel mit dem wirtschaftlichen Erfolg in Europa" ins Zentrum seiner Gespräche stellen. Er trifft am Freitag weitere Topmanager, die Chefinnen von EZB und IWF, Christine Lagarde und Kristalina Georgiewa, sowie den selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó.