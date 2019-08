Cap versucht Comeback mit Vorzugsstimmen in Wien

Das Parlament könnte seinen erfahrensten Abgeordneten und einen der besten Redner zurückbekommen. Ex-SPÖ-Klubchef Josef Cap kandidiert in seinem Wahlkreis Wien Nord-West (16,. 17., 18. und 19. Bezirk) an 4. Stelle -und will mittels Vorzugsstimmen wieder zurück ins Parlament -2017 verpasste er ein Mandat. Diesmal soll es klappen: "Es ist wie mein erster Wahlkampf", schwärmte er auf oe24.TV. Cap zog 1983 ins Parlament ein - mit 62.457 Vorzugsstimmen.