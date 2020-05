Offenbar liegen nach der Kritik an der Kulturstaatssekretärin die Nerven blank, denn Lunacek sagte kurzfristig ihre Interview-Termine ab.

Der Druck auf die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek steigt immer mehr: Jetzt fordert auch FPÖ-Chef Norbert Hofer den Rücktritt der Grünen. Hofer bezieht sich auf einen Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner in der heutigen Ausgabe von ÖSTERREICH: Eine Sprecherin Lunaceks habe ein Interview mit oe24.TV abgelehnt, mit der Begründung, dass "vorher zumindest eine Woche lang Wohlverhalten und positive Berichterstattung" gezeigt werden müsse. „So eine Einstellung kann man als Privatperson haben, aber in keinem Fall als Staatssekretärin. Diese Haltung gegenüber unabhängigen Medien ist nicht tragbar. Frau Lunacek, Ihr Rücktritt ist fällig – und zwar sofort!“

Chaos in Lunaceks Büro

Nachdem immer mehr Künstler sich kritisch gegen die Grünen-Kulturstaatssekretärin Lunacek äußerten, liegen jetzt offenbar auch die Nerven im Büro am Wiener Concordiaplatz blank. Wie "Profil" berichtet, sagte die Politikerin ein bereits zweimalig verschobenes Interview mit dem Magazin kurzfristig ab. Anscheinend ist die Absage per SMS um etwa eine Stunde vor Termin an die Redakteure gegangen.

Nach der SMS wurde eine Mail aus dem Staatssekretariat an das Magazin geschrieben, dass es ihr "wirklich sehr leid" tue, aber man hatte "gehofft, den langfristigen Fahrplan für den Kulturbereich“ zu kommunizieren. Dies sei "leider nicht gelungen".

Dei wortkarge Absage wirft Fragen auf, denn Lunacek ist seit Tagen mit dringenden Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Nun wird in den Medien spekuliert, ob Lunacek gar vor dem Rücktritt stehe und dieser gerade vorbereitet werde.

Für morgen ist eine Pressekonferenz angesetzt, in der Ulrike Lunacek die kommenden Maßnahmen zur Öffnung des Kulturbereichs verkündet.

Anschober: Lunacek nicht alleine zuständig

Die Kritik an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) reißt nicht ab. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem von den Kulturschaffenden das Krisenmanagement bemängelt wurde, kommt nun auch Kritik aus der Opposition, die NEOS forderten am Mittwoch einen Rücktritt Lunaceks. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gab seiner Parteikollegin am Donnerstag Rückendeckung. "Nicht nur sie ist zuständig für den Bereich Kultur und dessen Öffnungsstrategie, sondern wir sind genauso zuständig, es ist auch unsere Verantwortung", sagte Anschober bei einer Pressekonferenz. Er betonte außerdem, dass an weiteren Schritten gemeinsam gearbeitet werde. Dass es "aus bestimmten Bereichen Ungeduld gibt", verstehe er, "die wird auch noch dauern". Allerdings verwies er auf die ersten Öffnungsschritte im Kulturbereich, die ab Freitag gelten. Weitere "müssen und werden folgen". "Wie zeitnah und in welcher Größenordnung" werde derzeit ausgearbeitet. Denn der Kulturbetrieb ist "ein sehr vielschichtiger", sagte der Gesundheitsminister und verwies beispielsweise darauf, dass es bei den Cluster-Auswertungen der Infektionsketten auch einen Chor gegeben hat. Gefragt wurde Anschober auch nach den Salzburger Festspielen, über deren Ausrichtung noch nicht entschieden wurde. Im weiteren Plan "spielen die Bereiche eine Rolle, die überschaubar sind", bei einem sitzenden Publikum könne etwa eine "Struktur des Abstandes leichter geschaffen werden als etwa bei einem Konzert". Seien klare Strukturen und ein klares Konzept vorhanden, "könnten erste Schritte relativ bald stattfinden", sagte der Gesundheitsminister, ohne weitere Vertiefung. Er könne "kein Datum im Detail" nennen. "Wir sind dran, dass es gute Umsetzungsmöglichkeiten gibt", bekräftigte Anschober. "Die Staatssekretärin ist die erste, die dafür kämpft, dass es schnell Modelle geben kann", meinte der Minister. Klar sei jedoch, dass für den Kulturbereich wie auch für alle anderen Bereiche Sicherheit und Gesundheitsschutz zuerst gelten. Denn "die Gesundheit der Bevölkerung ist kein Experimentierfeld". Ungeduld "in manchen Bereichen" könne er nachvollziehen, er ersuche aber um Verständnis, man müsse "ganz bewusst Schritt für Schritt vorgehen. Alles gemeinsam öffnen würde nicht gehen", betonte der Gesundheitsminister. Eva Blimlinger: Lunacek "bemüht sich sehr" Die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger lässt in einem am kommenden Mittwoch (20. Mai) erscheinenden Interview in der Zeitschrift "Woman" Kritik an der aktuellen Kulturpolitik ihrer Parteikollegen durchblicken. Auf Gerüchte zum möglichen Rücktritt der Staatssekretärin Ulrike Lunacek, der Blimlinger zur Staatssekretärin machen könnte, meint sie: "Jetzt ist Ulrike dran. Die bemüht sich sehr." Nachsatz: "Zu Gerüchten möchte ich mich nicht äußern. Und wenn wir den Vizekanzler noch mehr in die Pflicht nehmen, dann wird das schon", so die ehemalige Rektorin der Akademie der bildenden Künste. Dennoch gibt sie zu, sich geärgert zu haben, als Lunacek ihr vorgezogen wurde. "Ich habe mich geärgert, das verhehle ich nicht. Ich hätte den Job gern gemacht. Und das habe ich laut gesagt." Von "Woman" angesprochen, ob Blimlinger es so wie einige Kritiker sehe, dass Lunacek nicht kompetent genug für den Job als Staatssekretärin wäre, meint Blimlinger: "Ein bisschen schon. Sie kommt nicht aus dem Kulturbereich. Als sie Anfang des Jahres startete, konnte sie sich aber sehr schnell einarbeiten." Konkret würde Blimlinger an den Schließungen derzeit "nichts ändern", aber "es braucht konkrete Konzepte, damit wieder geprobt und gedreht werden kann". Und zur viel kritisierten gemeinsamen Pressekonferenz: "Wir wissen alle, dass das keine glückliche Pressekonferenz war. Ich verstehe die Wut und Verzweiflung der Künstlerinnen und Künstler. Diese Unsicherheit ist schwierig auszuhalten. Sie brauchen Planbarkeit."

NEOS fordern Rücktritt Lunaceks

Mit den NEOS fordert nun erstmals eine Oppositionspartei konkret den Rücktritt von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. "Vielleicht sollte im Kulturstaatssekretariat statt Lunacek jemand sitzen, der das nötige Interesse und die nötige Empathie hat, Lösungen zu finden", so Kultursprecher Sepp Schellhorn am Mittwoch in einer Aussendung.

Dass die Grüne es "nicht einmal für wichtig genug empfindet, bei dem Treffen mit Kulturschaffenden über Hygienebestimmungen dabei zu sein, beweist einmal mehr, dass ihr die Hilferufe der Kunst- und Kulturschaffenden kein echtes Anliegen sind und ist ein Hohn gegenüber jenen, die dieses Land zu einer Kulturnation machen", so Schellhorn. Dabei bezog er sich auf einen gestern, Dienstag, anberaumten Runden Tisch mit Vertretern aus der Theater- und Filmbranche mit Vertretern des Gesundheitsministeriums, zu dem Lunacek dann aber nicht persönlich erschienen sei.

Schellhorn erneuerte den Ruf nach "Klarheit und Perspektive" im Kulturbereich. "Es braucht bis allerspätestens Freitag klare, konkrete Bestimmungen für Hygienemaßnahmen für Proben, für Aufnahmen und fürs Filmgeschäft. Nur so können sich Künstlerinnen und Künstler und Kulturbetriebe darauf einstellen. Lunacek ist offensichtlich nicht gewillt, sich mit Kulturschaffenden zusammen und sich mit der Problematik ernsthaft auseinander zu setzen. Das macht sie für das Amt der Kulturstaatsekretärin ungeeignet", so Schellhorn abschließend. Lunacek hatte am Dienstag angekündigt, bis Ende der Woche "einen Stufenplan für die nächsten Monate auf den Weg zu bringen", um "möglichst bald konkrete Lockerungen anzustoßen für den Veranstaltungsbereich - also etwa das Theater oder die Kinos".

IG Autoren kritisiert "verwaistes" Kulturressort