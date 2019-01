Chris Lohner schießt gegen die Regierung

Ex-ORF-Moderatorin und ÖBB-Stimme Chris Lohner sorgt derzeit mit einem Posting auf Facebook für Wirbel. Lohner ist ein Urgestein der heimischen Medienszene, das immer wieder gerne von sich reden macht. Ob als ehemalige ORF-Moderatorin oder als Buchautorin erlangte Lohner in den vergangenen Jahrzehnten beinahe Kultstatus.

Appell an VdB

Auf Facebook lässt sie derzeit ihren Unmut über die Regierung freien Lauf. Lohner richtet in einem offenen Brief einen Appell an Van der Bellen in seiner Funktion als Bundespräsident, um "den ständigen Attacken dieser Regierung auf die Demokratie Einhalt zu gebieten".

"Den ständigen Attacken dieser Regierung auf die Demokratie Einhalt Es ist unerträglich geworden, täglich von Rechts- und Menschenrechtsverletzung, Verhetzung, verdrehten Tatsachen und dem steten Versuch, das Volk dieses Landes zu spalten, zu hören und zu lesen", schreibt sie weiter.

"Bitte greifen Sie ein!"

Wie genau VdB helfen soll, lässt sie offen. Sie ruft ihn aber auf etwas zu unternehmen: "Ich bitte Sie inständig, einzugreifen und dem grausigen Treiben ein Ende zu machen und ich bin nicht allein mit dieser Bitte!"

Chris Lohner äußerte sich nicht zum ersten Mal kritisch gegenüber der Regierung. Bereits im Juni vergangenen Jahres zeigte sie ihre "Abscheu" gegen Innenminister Kickl auf Facebook.