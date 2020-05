Comeback mit neuem Namen: 'Team HC Strache' startet

Heute präsentiert Strache in den Sofiensälen seine neue Bürgerbewegung – und den neuen Namen seiner Bürgerbewegung: "Team HC Strache, Allianz für Österreich"

Zuletzt lieferte HC Strache in den Sofiensälen im Jänner eine Show vor ausverkauftem Haus. Heute sind nur vorakkreditierte Medienvertreter zugelassen, wenn der ehemalige Vizekanzler am gleichen Ort – mit großem Sicherheitsabstand – das Grand Design seiner neuen Bürgerbewegung präsentiert: Strache wird zusätzlich zu den drei Gemeinderäten um Karl Baron, die DAÖ gründeten, ein völlig neues Team präsentieren.

So wird das neue Logo aussehen.

Ob damit der Parteiname schon gelüftet ist? Team Strache? pic.twitter.com/zeo0muoHu1 — Sophie-K Hausberger (@S_Hausberger) May 15, 2020

Philippas Rolle

Relativ fix scheint, dass Philippa Strache darin eine durchaus zentrale Rolle spielen wird – immerhin ist sie die einzige Nationalratsabgeordnete der Bewegung. Dazu wurden intern auch einige neue Quereinsteiger kolportiert, echter „Kracher“ war aber – zumindest bis gestern Abend – keiner in Sicht.

Seinen eigenen Einzug in den Gemeinderat hat Strache kurzfristig verschoben – er plant aber, vor der Gemeinderatswahl noch ein Mandat anzunehmen, um eine weitere Bühne für Auftritte zu haben.

Wettlauf ums „echte Blaue“

Strache stellt vom Design der Partei bis zu den Details des Auftritts alles unter ein Generalmotto: „Wir sind die echten Blauen.“ Das politische Motiv ist klar: Er will der FPÖ Stimmen abjagen. Das emotionale Motiv ist es ebenso: Rache an der FPÖ.

DAÖ wird umgetauft: "Team HC Strache"

Das Design und der Name der neuen Liste von HC Strache wird heute ebenfalls präsentiert – das Logo soll in den Farben dunkelblau und rot gehalten sein. Die unausgesprochene Absicht dahinter: Es soll an das Design der FPÖ-Plakate der Ära Strache erinnern und so natürlich auch der FPÖ einen Wettlauf darum aufzwingen, wer die „echte blaue Kraft“ in Wien ist. Der Name der Gruppierung galt bis zuletzt als Geheimnis - und wurde jetzt aber oe24 bereits verraten: "Team HC Strache, Allianz für Österreich", das "HC" findet sich dabei etwas verwirrend in einem Kreis mit Hakerl.