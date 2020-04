Comeback von HC Strache bei Wien-Wahl fix

Kurz vor dem Jahrestag des Erscheinens des Ibiza-Videos wird HC Strache wieder Spitzenkandidat einer Partei: Heute spricht er über sein Antreten für das DAÖ - das auch einen neuen Namen bekommen soll.

Aktuell hält die Justiz noch sieben Ermittlungsverfahren gegen den früheren FPÖ-Vizekanzler am Laufen, erst Anfang dieser Woche wurde ein achtes Verfahren eingestellt: Die Corona-Zwangspause der Justiz verzögert sowohl mögliche Anklagen als auch die Beendigung mangels Beweisen - vor der für Oktober geplanten Wien-Wahl wird sich Heinz-Christian Strache wohl kaum vor Gericht für einen der Vorwürfe verteidigen müssen.

Diese Situation nutzt der Ex-Vizekanzler jetzt für sein offizielles Polit-Comeback: Strache wird heute bestätigen, dass er in Wien bei der Wahl antritt. Außerdem wird der DAÖ-Spitzenkandidat den weiteren Fahrplan für den Wahlkampf festlegen: Am 15. Mai - nur zwei Tage vor dem "Ibiza-Video-Jahrestag" - werden dann weitere Details präsentiert, etwa auch der neue Name für das DAÖ.

oe24.TV wir das Pressestatement von Heinz-Christian Strache und Karl Baron ab 10.30 Uhr live zeigen.