Corona-Krise: Ab 4. Mai in Wien wieder Besuche in Pflegeheimen erlaubt

Aber auch hier gelten weiterhin gewisse Sicherheitsmaßnahmen. Was man beachten muss.

Nachdem in Österreich ab Mai wieder schrittweise Lockerungen stattfinden, reagiert auch die Stadt Wien. Nach radikalen Maßnahmen, wie Besuchsverbot, etc. in Alten- und Pflegeheimen der Stadt, sind ab 4. Mai wieder Besuche in den Einrichtungen in Wien gestattet. Das gaben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz bekannt.

Allerdings gelten weiterhin strenge Sicherheitsvorkehrungen. So sind die Einrichtungen aufgerufen Begegnungsräume und -Zonen zu schaffen, in denen die Treffen stattfinden können. Bevorzugt soll dies im Freien eingerichtet werden, um ein Infektionsrisiko zu reduzieren. Zudem muss der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. Berühren darf man sich zwar, allerdings nur mit angemessener Schutzkleidung. Wichtig: Besucher müssen sich in Zukunft in den Einrichtungen vorab anmelden.

Dass die Maßnahmen im Bereich der Pflegeeinrichtungen derart radikal ausfielen, sei nicht einfach gewesen. "Solche Entscheidungen zu treffen, tut ein bisserl weh, aber sie sind notwendig", erklärte Hacker. Die positive Entwicklung zeigt aber, dass es der richtige Schritt gewesen ist. Die Zahl der Infizierten in Wiener Pflegeeinrichtungen ist sehr gering.