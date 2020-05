Corona-Party war erlaubt: Keine Strafe für FPÖ-Politiker

Steirischer FPÖ-Abgeordneter Hirschmann war nach Berichten über "Corona-Party" zurückgetreten.

Das nach einer sogenannten "Corona-Party" gegen den steirischen Ex-FPÖ-Landtagsabgeordneten Gerhard Hirschmann eingeleitete Verwaltungsstrafverfahren ist nach Angaben der Partei eingestellt worden. Für Landesparteisekretär Stefan Hermann zeigt der Schritt der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, dass die Zusammenkunft vielleicht nicht nötig, aber auch nicht verboten gewesen sei.



Hirschmann hatte sich am ersten Wochenende der Corona-Ausgangsbeschränkungen mit Freunden in einem Vereinslokal in Heiligenkreuz am Waasen getroffen und war deshalb von der Polizei angezeigt worden. Nach heftiger Kritik trat er als Landtagsabgeordneter zurück. FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz forderte am Freitag einmal mehr eine Generalamnestie für Strafen nach den Covid-19-Verordnungen.