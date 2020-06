"Corona-Wahl" in 285 Gemeinden in der Steiermark

Corona-Verhaltensregeln: "Vorbildlich" oder ganz ohne Maske zur Urne

Viele hielten sich an Empfehlung und trugen Mundnasenschutz - In Hartberg wurde die Vorgabe dagegen relativiert - Überschaubarer Andrang in obersteirischen Wahllokalen.

Geradezu vorbildlich dürften sich viele Steirerinnen und Steirer am Sonntag bei den Gemeinderatswahlen in 285 Kommunen an die Mundnasenschutz-Empfehlung der Wahlbehörde gehalten haben. Obwohl es keine Pflicht dazu gab, trugen die Wähler Schutzmasken und brachten großteils ihre eigenen Kugelschreiber mit. Ausreißer gab es jedoch auch da: Vor manchen Wahllokalen wurde die Maskenvorgabe relativiert.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Bei durchwegs prächtigem Wetter sind am Sonntag die Wahlberechtigten in der Grünen Mark zur Urne gegangen. In einer Gemeinde im nördlichen Teil des Bezirkes Weiz haben sich laut einer Wählerin die Leute "vorbildlich" an die Vorgaben gehalten: "Alle waren mit Mundschutz oder Gesichtsvisier. Der Bürgermeister trug sogar Handschuhe", sagte sie zur APA. Die Einhaltung der Vorgaben war zuvor noch von vielen Gemeindebürgern nicht erwartet worden - umso überraschender sei nun die Erkenntnis vom Wahltag.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Ganz anders dagegen die Lage in einem Wahllokal im oststeirischen Bezirk Hartberg. Dort wurde den Wählern schon am Eingang gesagt: "Maske braucht's keine aufsetzen." Allerdings stand Mundnasenschutz sowie Desinfektionsmittel am Eingang bereit, auch Einwegkugelschreiber standen zur Verfügung, so eine Wählerin. Die Wahlbeisitzer hatten hinter Plexiglasscheiben Platz genommen und trugen Handschuhe. Auf Nachfrage hieß es, dass die Wahlbeteiligung bis etwa 10.00 Uhr "wie immer" sei.