Coronavirus: Kommen jetzt Lokal-Sperren & Ausgeh-Verbote?

Die Regierung verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Krise weiter.

Wien. Heute wird es brutal! Österreich macht dicht. Schon am Montag könnten Bars und Restaurants geschlossen werden. Sogar eine Ausgehsperre könnte kommen.

Der Anstieg der Co­rona-Infektionen in Österreich ist rasant. Mittlerweile gehört Österreich zu den drei Staaten, wo die Ausbreitung am rasantesten verläuft. Heute um 9 Uhr kommen alle österreichischen Landeshauptleute ins Bundeskanzleramt – dort sollen mit Kanzler Sebastian Kurz weitere „harte Maßnahmen“ besprochen werden, um die Corona-Krise in den Griff zu kommen.

Weitere Notfallpläne: Lokale dicht wie in Italien

Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, auch Museen bleiben geschlossen – ab Montag könnte das soziale Leben auf ein Minimum reduziert werden: Im Raum steht eine eine Lokal-Sperre – zwei Möglichkeiten sind angedacht: Öffenungszeiten nur noch bis 18 Uhr – oder eine komplette Schließung.

Im Notfall ist in der kommenden Woche sogar ein Ausgeh-Verbot möglich, um „die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.“

Die drastischen Pläne könnte der Kanzler zu Mittag bei einer Pressekonferenz verkünden. Offen ist, ob die Landeshauptleute den Maßnahmen zustimmen. Und ob Lokale wirklich schon Montag zusperren.

Firmenchefs sollen auf Home-Office umstellen

Sollten die Erkrankungen 10.000 Fälle erreichen, gibt es für Österreich Shutdown-Notfallpläne, wie sie bereits in Italien gelebt werden: Zudem würden Geschäfte, abgesehen von Supermärkten und Apotheken, schließen.

Heute sollen zudem weitere Maßnahmen verkündet werden: Beschäftigte des öffentlichen Sektors, die keine infrastrukturbewahrenden Aufgaben haben, sollen von zu Hause aus arbeiten. Das wird auch im ORF umgesetzt. Zudem dürfte Kanzler Kurz gestern Firmenchefs durchtelefoniert und diese gebeten haben, auf Home-Office umzustellen.