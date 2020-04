Darum warb die SPÖ mit Video ohne Rendi-Wagner

Die Parteichefin kam in einem Werbe-Video der SPÖ nicht vor. Das steckt dahinter.

Die Verwunderung war groß. Die SPÖ veröffentlichte am Mittwoch ein Werbe-Video zum 1. Mai. Dabei sind zahlreiche SPÖ-Politiker zu sehen: Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek, EU-Mandatar Andreas Schieder, Ex-Juso-Chefin Julia Herr oder auch der steirische Parteirebell Max Lercher. Schaut man den 2:35 Minuten langen Clip bis zum Ende, fällt einem etwas auf: Da fehlt doch wer. Und die eine ist nicht gerade unwichtig. Ausgerechnet Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kommt keine Sekunde lang im Video zu Wort oder ist auch nur zu sehen.

Was beinahe wie ein Putschversuch ausschaut, ist in Wahrheit aber ganz anders. Die SPÖ veröffentlichte zuerst ein Video mit den Abgeordneten, und nun ein zweites mit Parteichefin Rendi-Wagner und den neuen Landeschefs.

Die SPÖ-Chefin will sich am 1. Mai auch via Internet an die Menschen wenden. Aufgrund der Absage des Mai-Aufmarschs wird die SPÖ zudem einen eigens produzierten Film veröffentlichen.