Das erste Interview mit der Kanzlerin

oe24.TV: Sie haben als Kanz­lerin 16- bis 18-Stunden-Tage. Aber man sieht Ihnen gar nichts an, Sie blühen auf.

Brigitte Bierlein: Vielen Dank. Ich bin gewohnt, viel zu arbeiten, es macht mir auch Freude, es ist eine spannende Herausforderung. Und ich habe das Glück, gute Gene geerbt zu haben.

oe24.TV: Wie erleben Sie den Job? Ist es herausfordernder, als Sie gedacht hätten?

Bierlein: Es ist natürlich herausfordernder, ich habe aber das Glück, ein hervorragendes Kabinett zu haben. Ich habe das Glück, mit Ministerinnen und Ministern zusammenarbeiten zu dürfen und einem Vizekanzler, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe. Wir haben untereinander ein hervorragendes Klima.

oe24.TV: Was war das Schwierigste in dem Job bisher?

Bierlein: Eine Herausfor­derung war sicher der Gipfel in Brüssel. 19 Stunden im Durchmarsch, das war sehr spannend.

Bierlein: Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich pflege wirklich mit allen Berufsgruppen den Dialog, mit den Parteispitzen, mit NGOs, und wir haben auch die Klimaschützer von „Fridays for Future“ eingeladen.

Bierlein: Ja, ich habe sie durch Zufall auf der Straße getroffen und bei der Gelegenheit eingeladen.

oe24.TV: Teilen Sie die Sorge der Wirtschaftsbosse vor einer Rezession?

Bierlein: Österreich ist gut aufgestellt. Ich habe keine Sorge, dass in absehbarer Zukunft eine Rezession eintritt.

Bierlein: Es ist eine hochspannende Zeit, aber ich bin in einer Alterskategorie, in der ich in Zukunft nicht unbedingt eine Funktion ausüben möchte.

oe24.TV: Sie sind ja das neue 50 in meinen Augen.

Bierlein: Sie sind sehr charmant. Ich bin seit 1972 im Berufsleben, rechnen Sie sich das durch.

Frauenpower: Präsidentin in der Slowakei heute bei Kanzlerin

Um 14.30 Uhr empfängt Brigitte Bierlein heute die Präsidentin der Slowakei, Zuzana Ča­pu­tová. Die 46-Jährige ist wie Bierlein noch keine drei Monate im Amt und war ebenfalls Juristin. Als Anwältin kämpfte sie für Umweltschutz und gegen Korruption. Sie tritt für Rechte der Roma ein.