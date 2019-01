Das plant die Regierung gegen Gewalt an Frauen

Maßnahmen-Paket. Nach mehreren Frauenmorden in wenigen Tagen will die Regierung Schritte gegen Gewalt an Frauen setzen. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß, Außenministerin Karin Kneissl und Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler präsentierten heute ihr Maßnahmen-Paket, um der Gewalt an Frauen entgegenzutreten. Unter dem Titel "Gewalt- und Opferschutz - Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Frauensicherheit" präsentierten die Ministerinnen unter anderem eine neue Notfallnummer für Frauen.

Weiters plant die Regierung strengere Strafen für Wiederholungstäter.

Mehr dazu in Kürze...