Das sagte Bierlein in ihrer ersten Rede

Wien. Bierlein hielt am Montag, im Anschluss der Angelobung, ihre erste Rede und versicherte dabei den "sorgsamen Umgang mit Steuergeld" der neuen Übergangs-Regierung. Als erstes Beispiel sei eine Regierung mit weniger Ministerien, keine Staatssekretäre und schlanke Ministerkabinette.

"Wohl der Menschen in unserem Land im Vordergrund"

In vielen Gesprächen mit dem Bundespräsidenten in den letzten Tagen, sei "stets das Wohl der Menschen in unserem Land im Vordergrund" gestanden, sagt Bierlein.



Was für die neuen Minister sprechen würde, seien "unbestrittene Expertise" und ihr jahrelanger Dienst für die Republik.

Für rasche Neuwahlen

Bierlein will sich mit ihrem Kabinett nun zuerst einen "Überblick über die Themen" verschaffen. Sie appelliert, rasche Neuwahlen abzuhalten.

Tolerantes Österreich

"Uns eint ein Ziel, ein starkes, lebenswertes, tolerantes Österreich als verlässlicher Partner in Europa und der Welt. In diesem Sinne werden wir arbeiten, in diesem Sinne werden wir Ihnen dienen."