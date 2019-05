"Debile": Das Ultimatum des Anwalts an Böhmermann

Wien/Köln. „Es handelt sich um nachweislich unwahre Anschuldigen, die nicht nur in Bezug auf die Wortwahl vollkommen unangebracht, sondern auch zutiefst beleidigend und verletzend sind“ – so begründet Anwalt Wolfgang List, im Auftrag von „mehreren betroffenen österreichischen Bürgern“, sein Aufforderungsschreiben an Jan Böhmermann. Der deutsche Satiriker solle zurücknehmen, dass Österreich aus „acht Millionen Debilen“ bestehe. Das ORF-Interview, in dem Böhmermann über die türkis-blaue Regierung herzog, könnte Folgen haben: Dem Schreiben des Anwalts liegt eine Widerrufs- und Unterlassungserklärung bei, die Böhmermann innerhalb von sieben Tagen unterzeichnen soll. Andernfalls werde er geklagt. Bei der Staatsanwaltschaft in Österreich, auch in Deutschland hat List bereits eine Anzeige eingebracht.