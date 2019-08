Wien. „It’s the economy, stupid!“ – auf die Wirtschaft kommt’s an. Damit gewann Bill Clinton in den 90ern seine Wahlkämpfe. „It’s the climate change, stuipid!“, muss es hingegen diesmal heißen. Und der Effekt treibt die derzeit die Grünen nach oben: In der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.006 Interviews von 14. bis 31. Juli, max. Schwankungsbreite 3,2 %) ist die Partei von Werner Kogler bereits auf 11 %, vor zwei Wochen waren es bereits 12 %.

Sonntagsfrage: Welche Partei wählen Sie?

© oe24

Fix ist: Der Wiedereinzug in den Nationalrat ist Kogler und Co. kaum zu nehmen. Und – auch wenn das die Grünen nicht gerne hören werden: Erfüllen sie die Erwartungen, ist auch eine Regierungsbeteiligung drinnen – dann nämlich, wenn sich Türkis-Grün ausgeht.

Sonntagsfrage für die Grünen seit Jänner 2019

Schon zu Jahresbeginn lagen die Grünen konstant über der entscheidenden 4-%-Hürde – doch nach der EU-Wahl kam der Boost.

Boost. Zu Beginn des Jahres waren die Grünen bereits mit rund 5 % über der 4-%-Hürde gelegen – der richtige Boost kam aber mit der EU-Wahl, wo sich die Grünen innerhalb von Wochen in den Umfragen verdoppelten. Ein weiterer Grund für die grüne Hoch-Zeit: Die Grünen holen sich derzeit Stimmen von der SPÖ zurück. Und wenn Rendi-Wagner weiter schwächelt, könnte es noch ein bisschen besser laufen.

Grüne haben Klima-Thema für sich allein

Kompetenz beim Thema Umwelt: In Sachen Umwelt- und Klimaschutz sind die Grünen eine Klasse für sich. Kurz, Hofer und Rendi sind da schon weit abgeschlagen.

Wie ist die Stimmung für die Parteien?

ÖVP und Sebastian Kurz führen vor Neos, überraschend stark sind auch die Grünen, die Dritte sind. Die SPÖ liegt hinter der FPÖ, die Ibiza erfolgreich abgeschüttelt hat.