Die neuen Minister im 1. Check

ÖSTERREICH weiß, wie die vorläufige Ministerliste von Türkis-Grün aussieht.

Wien. An diesem Wochenende wird noch kräftig gepokert. Die Streitpunkte: Justiz- und Außenministerium.

Fest steht: Die ÖVP holt sich wieder das Finanzministerium. Auch die Sicherheitsagenden Inneres und Verteidigung – hier will Kurz unbedingt eine Frau installieren – sollen an die Türkisen gehen. Das Agrarministerium dürfte wohl – in abgespeckter Form – bei Ex-Ressortchefin Elisabeth Köstinger bleiben, und auch Margarete Schramböck wird wohl an ihren Schreibtisch im Wirtschaftsministerium zurückkehren dürfen. So hat es Kurz auch für Heinz Faßmann vorgesehen. Winkt der weiter ab, wird Andreas Salcher Bildungsminister.

Die Grünen sichern sich ­indes ein Super-Ministerium mit Umwelt- und Verkehrsagenden. Auch Soziales, Frauen und das Vizekanzleramt samt Kulturagenden gehen an die Ökos. Offen ist noch, ob Lothar Lockl, wie vom Bundespräsidenten gewünscht, Außenminister wird. Dann könnte Justiz wieder zur ÖVP wandern.

Innenminister

Karl Nehammer (47)

© APA/HERBERT NEUBAUER

Der ÖVP-Generalsekretär und Offizier führte zuletzt die Partei und gilt als Teamplayer.

Justizministerin

Alma Zadic (35)

© APA/ROLAND SCHLAGER

Die Anwältin hat sich in den Verhandlungen bewährt. Gehandelt wurde aber auch Ex-Staatsanwalt Walter Geyer.

Finanzminister

Gernot Blümel (38)

© APA/ROBERT JAEGER

Gilt als engster Kurz-Vertrauter. Er studierte nicht nur Philosophie, sondern auch Wirtschaft.

Verteidigungsministerin

Klaudia Tanner (49)

Die Juristin und nö. Bauernbund-Direktorin wurde bereits 2017 gehandelt – ein heißer Tipp.

Landwirtschaft

Elisabeth Köstinger (41)

© APA/GEORG HOCHMUTH

Die Kurz-Vertraute und Ex-Vizechefin des Bauernbundes ist politisch erfahren. Auch auf EU-Ebene ist die Kärntnerin und Jungmutter zu Hause.

Umwelt und Verkehr

Leonore Gewessler (42)

© Günther Pichlkostner / First Loo

Als langjährige Chefin der Umweltorganisation Global 2000 kennt sie das Politgeschäft. Für Kogler eine unentbehrliche Verhandlerin – vor allem bei Klima.

Kanzleramtsministerin

Karoline Edtstadler (38)

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Die frühere Strafrichterin gilt in Sicherheitsfragen als knallhart. Die Salzburgerin sitzt seit Juni im EU-Parlament, wäre also prädestiniert für die EU-Agenden.

Wirtschaftsministerin

Margarete Schramböck (49)

© TZ ÖSTERREICH/Stögmüller

Erst 2017 stieg die frühere A1-Chefin in die Politik ein. Kurz hält große Stücke auf die Tirolerin und ließ sie das wichtige Bildungskapitel verhandeln.

Sozialminister

Rudi Anschober (59)

© APA/HERBERT NEUBAUER

Der OÖ-Landesrat wurde bundesweit bekannt, als er sein Burnout outete. Er ist ein grünes Urgestein, saß lange im Parlament und gilt als Pragmatiker.

Bildungsminister

Heinz Faßmann (64) oder Andreas Salcher (59)

© APA/GEORG HOCHMUTH

© zvg

Der 2,03 Meter große gebürtige Deutsche Heinz Faßmann startete als Kurz’ Integrationsexperte und war schnell für ihn unentbehrlich. Wenn er will, wird er wieder Minister. Sollte er ablehnen, wäre der renommierte Bildungsexperte und Autor Andreas Salcher die Alternative. Er will das Schulsystem allerdings völlig umkrempeln.

Frauenministerin

Eva Blimlinger (58)

© APA/HANS PUNZ

Zuletzt war die grüne Mandatarin Präsidentin der Universitätskonferenz. Politische Sporen erwarb sich die Historikerin im ORF-Publikumsrat.

Außenminister

Lothar Lockl, Alexander Schallenberg oder Peter Launsky-Tieffenthal

© TZOE/Gruber

© APA

© APA/HERBERT NEUBAUER

Sollte das Außenamt bei den Grünen landen, wäre VdB-Vertrauter Lothar Lockl der logische Kandidat. Er hat als Berater des Bundespräsidenten auf dem diplomatischen Parkett brilliert. Alexander Schallenberg oder Peter Launsky-Tieffenthal sind ohnehin Top-Diplomaten, die das Ministerium in- und auswendig kennen.

Staatssekretärin

Sigi Maurer (34)

© APA/HELMUT FOHRINGER

Die frühere ÖH-Vorsitzende war Wissenschaftssprecherin und hat bereits Uni-Budgets verhandelt. Seit Oktober ist sie im Parlament Koglers „Statthalterin“.

Staatssekretär

Josef Meichenitsch (40)

© Grüne

Der studierte Volkswirt war früher als Finanzexperte für Kogler tätig. Dann ging er zu einer Bank nach Irland, jetzt ist er Leiter der Geldwäscheprüfung bei der FMA.