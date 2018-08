Diskutieren Sie mit Bundeskanzler Sebastian Kurz

ÖSTERREICH und oe24.TV laden am Dienstag, dem 28. August, zum fünften „Bürgerforum“ im Fernsehen. Während bei allen anderen TV-Sendern nur ausgewählte Journalisten bei den „Sommergesprächen“ ihre Fragen an die Politiker stellen dürfen, sind bei uns die Seher dran: ÖSTERREICH bittet seine Leser zur großen Diskussion mit Sebastian Kurz.

So melden Sie sich für das "Bürgerforum" an:

Anmeldung. Wenn Sie mitmachen wollen, bewerben Sie sich gleich:

Mit Ihrem Facebook-Profil, mit Ihren wichtigsten Daten, Infos und Fotos, mit ein paar der wichtigsten Fragen, die Sie stellen wollen.

Am besten via E-Mail an sommergespraeche@oe24.at

Die Leser dürfen die Fragen an Kurz stellen, die ihnen ein Anliegen sind – ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner wird Sebastian Kurz zusätzlich „grillen“.

Sie können die Chance nützen, um live bei diesem Sommerforum dabei zu sein. Mit Ihren Fragen – unzensiert.

Der fünfte Gast Sebastian Kurz (ÖVP) - Am Dienstag, 28. August, um 14:00 in Innsbruck.

Kurz ist der fünfte Politiker, der sich diesen Sommer den ÖSTERREICH-Lesern stellt – es folgen Woche für Woche dann alle anderen Spitzenpolitiker der sechs Parteien.