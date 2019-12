Dornauer: Solidarabgabe von allen SP-Funktionären

Parteivorstand tagt: 23 Kündigungen, weniger Veranstaltungen, Aus für teure Berater.

Wien. Vor dem heutigen Parteivorstand prescht der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer wieder einmal vor. In ÖSTERREICH kündigt er an: „Am Montag im Parteivorstand wird von mir eine Solidarabgabe thematisiert – von allen bezahlten Funktionären, also Mandatsträgern.“ Er selbst habe aufgrund der maroden Parteifinanzen bereits ein ­Monatsgehalt überwiesen.

Im heutigen Vorstand will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ihre Sanierungspläne für die Partei vorlegen. 2025 soll die Partei schuldenfrei sein. Für 2021 will Parteimanager Christian Deutsch ein ausgeglichenes Budget. Um den Schuldenabbau zu bewältigen, werden 23 Mitarbeiter gekündigt, Beraterverträge vorzeitig aufgelöst und auf Sachaus­gaben verzichtet. Eine Personaldebatte ist eher nicht zu erwarten. Die Landeschefs Kaiser und Doskozil hatten sich hinter Rendi gestellt. (gü/knd)