Doskozil: Operation an Stimmbändern

Mitten in seinem Wahlkampf – Burgenland wählt am 26. Jänner 2020 – muss Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (49) ins Krankenhaus und eine längere Pause einlegen.

Seit einer Entzündung kämpft der rote Ex-Minister mit Stimmband-Problemen, unterzog sich schon einmal einer Operation. Jetzt, so erklärt er auf Facebook, wird ein zweiter Eingriff notwendig: „Nach einer ausführlichen Untersuchung habe ich gestern mit meiner Familie und meinem Arzt besprochen, dass ich mich in der zweiten Oktoberwoche noch einmal einer Operation an den Stimmbändern im AKH unterziehen werde“, schreibt er.

Zwei Wochen muss er sich schonen, dann will er aber so schnell wie möglich wieder arbeiten. „Ich bin guter Dinge, dass ich nach dieser notwendigen Erholungsphase Ende Oktober wieder alle öffentlichen Termine wahrnehmen kann.“