Doskozil: So geht es ihm nach der Stimm-OP

Hans-Peter Doskozil meldet sich bei seinen Facebook-Fans. Der burgenländische Landeshauptmann (SPÖ) wurde bereits zum dritten Mal an den Stimmbändern operiert. Jetzt sprach er erstmals nach der OP über seinen eigenen Gesundheitszustand und das obwohl es ihm "in so schwerren Zeiten nicht leicht fällt". "Laut Auskunft des behandelnden Arztes – Prof. Dr. Andreas Dietz, Direktor der HNO-Klinik am Universitätsklinikum Leipzig – ist die Operation sehr gut verlaufen und ich danke ihm und seinem Team an dieser Stelle von ganzem Herzen. Ich bedanke mich auch bei den Vielen, die mir in den letzten Tagen persönliche Botschaften gesendet haben. Das ist nicht selbstverständlich und hat mich tief berührt", schreibt er auf seinem Profil. Jetzt werde er sich auf die Heilung und das logopädische Training konzentrieren. Dazu wird er bereits am Dienstag ins Burgenland zurückkehren und im gewohnten Umfeld seine Therapie fortsetzen. "Gesund zu bleiben und denen zu helfen, die erkranken, ist derzeit die wichtigste Aufgabe von jedem von uns. Ich bin stolz darauf, wie das Burgenland, wie wir Burgenländerinnen und Burgenländer mit dieser Krise umgehen. Ich habe mich bis knapp vor meiner Operation mit meinem Stab und den Mitgliedern der Landesregierung abgestimmt – und ich stehe auch jetzt wieder fortlaufend mit den wichtigsten Stellen in Kontakt", sagt Doskozil und postet dazu ein Foto mit sich, seiner Verlobten Julia und seinem Arzt.