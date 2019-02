Doskozil gegen Kickl - FPÖ von Neo-LH auf linkem Fuß erwischt

Er galt stets als eine Art Verbindungsmann zu den Blauen – und im Burgenland arbeitet die SPÖ von Hans-Peter Doskozil nach eigenen Angaben sehr gut mit der Landes-FPÖ zusammen.

Um so überaschender die Ansage des angehenden Landeshauptmannes in Richtung FPÖ-Innen­minister Herbert Kickl in ­ÖSTERREICH am Sonntag. Der solle, so Doskozil, in Sachen Kriminalität von Flüchtlingen einfach seine Arbeit machen – Rückführungsabkommen abschließen und auch Migranten abschieben.

Ein Jahr

Er trifft da einen wunden Punkt: Tatsächlich ist Kickl schon ein Jahr im Amt, da – meint Doskozil – hätte schon mehr weitergehen können.

Die FPÖ reagiert, so wie sie es immer tut: mit Gegenangriff. „Doskozil läuft barfuß über den eigenen Scherbenhaufen“, so FPÖ-General Christian Hafenecker – natürlich sei die SPÖ an der Zuwanderung schuld.

Wirklich ärgern dürfte Doskozil indes FPÖ-Koalitionspartner Hans Tschürtz, der ja zur Verteidigung Kickls unlängst den Rücktritt des Justizministers forderte. Am Sonntag war Tschürtz dann allerdings abgetaucht …