Doskozils letztes Posting vor Operation

Der burgenländische Landeshauptmann muss wegen seiner Stimmband-Probleme wieder operiert werden.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss diese Woche wieder ins Krankenhaus. Er unterzieht sich auf Ratschlag seiner Ärzte einer dritten Stimmband-Operation. Der Eingriff wird bei einem Spezialisten in Deutschland durchgeführt werden.

Doskozil: "Familie und Freunde stärken mir den Rücken"

In einem Facebook-Posting am Montagmorgen schreibt er noch eine Nachricht an seine Anhänger und bestätigt, dass er sich nun einer nächsten Operation unterzieht. Er habe sich auf Ratschläge seiner Ärzte zu einem weiteren Eingriff entschieden.

"Ich bin froh, dass mir Familie und Freunde sowie mein Team in dieser Zeit den Rücken stärken", schreibt der burgenländische Landeshauptmann. Während seiner Abwesenheit wird Astrid Eisenkopf, als Landeshauptmann-Stellvertreterin, seine Agenden übernehmen. "Vielen Dank für euer Verständnis. Euer Hans Peter Doskozil", schließt der SPÖ-Politiker sein Posting.