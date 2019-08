Drama um Ex-BZÖ-General

Herber Schicksalsschlag für den ehemaligen BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner. Wie der 51-Jährige selbst auf Facebook mitteilte, kamen bei einem Autounfall in Namibia seine Ehefrau Iveta sowie deren Freundin und Arbeitskollegin Jarka ums Leben.

© Privat

Die beiden Opfer Iveta Ebner und Jarka R.

Der Unfall geschah während einer Reise im südlichen Afrika. Neben den beiden Todesopfern nahmen daran auch Ebner selbst, seine Tochter Yasmine (8) und Ivetas Mutter Eva daran teil. Auf einer Schotterstraße, unweit des Ortes Helmeringhausen, geriet das Auto der kleinen Reisegruppe ins Schleudern und überschlug sich. Für die beiden Frauen kam jede Hilfe zu spät.

Karte: Hier kam es zum Unglück

"Am Boden zerstört"

Der ehemalige Politiker trauert auf Facebook: „Wir sind am Boden zerstört, Iveta hinterlässt in unserer Familie eine gewaltige Lücke, ebenso Jarka in ihrer Familie. Ich bin aber auch dankbar, dass ich mit Iveta wundervolle Jahre verbringen durfte und glücklich, dass Yasmine unverletzt blieb, ich nur leicht verletzt wurde und Eva keine bleibenden körperlichen Schäden davontragen wird.“

Christian Ebner war von 2010 bis 2011 Generalsekretär des BZÖ. Zuvor war der gebürtige Niederösterreicher in der Perspektivengruppe der ÖVP engagiert.