Dritter Schul-Start ohne Maske: 10.000 fehlten

Seit Mittwoch sollten alle Schüler in den Klassen sein – doch viele kommen nicht.

Auch für die rund 300.000 Oberstufen-Schüler klingelte am Mittwoch nach der Corona-bedingten Pause wieder die Schulglocke. Anders als die Sechs- bis 14-Jährigen kehrten sie an ihrem ersten Schultag aber nicht mit Masken zurück in die Klassenzimmer. Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Schulgebäudes zu tragen, fiel am Mittwoch. Abstands- und Hygieneregeln sowie der „Schichtbetrieb“ gelten freilich weiterhin.

Allerdings fehlen allein in Wien rund 10.000 Schüler. Rund 9.000 Kids in den Pflichtschulen der Hauptstadt – das sind etwa 6 Prozent – bleiben zu Hause. In den AHS-Unterstufen haben sich in Wien laut ­Bildungsdirektion 1.000 Schüler bzw. 2,5 Prozent dazu entschieden, weiter „Home Learning“ zu machen. Wie viele aus der Ober­stufe nicht erscheinen werden, konnte noch nicht abgeschätzt ­werden.