EU-Corona-Hilfe: Das schlagen Kurz & Co. vor

Aus Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden regt sich Widerstand gegen 'Mercron'.

Bei dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds, den Merkel und Macron vorgebracht haben, geht es anders als bei den bisherigen Maßnahmen um nicht rückzahlbare Zuschüsse aus dem EU-Budget für die in der Coronakrise am stärksten betroffenen Länder. Österreich lehnt dies ab. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beharrt darauf, dass von der EU rückzahlbare Kredite und keine Zuschüsse an Krisenstaaten vergeben werden.

Das steht im Positionspapier der "Sparsamen Vier"

Nun werden die Punkte eines EU-Corona-Hilfspaket nach den Vortsellungen Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden konkreter. Das Positionspapier, das oe24 vorliegt, zeigt die Vorschläge der vier Nationen, die sich in der EU gegen den Plan von Macron und Merkel stellen.

"Wir sind bereit, Solidarität zu zeigen und den von der Coronakrise hart getroffenen Ländern mit Krediten zu günstigen Bedingungen zu helfen", heißt es aus dem Bundeskanzleramt. "Daher treten wir ein für eine einmalige Nothilfe zur Erholung von der Coronakrise anstelle eines Weges in eine dauerhafte Schuldenunion."

Diese Nothilfe soll einmalig und auf zwei Jahre befristet sein. Das Geld müsse für den Wiederaufbau und die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssektors und der Wirtschaft eingesetzt werden, so das Bundekanzleramt weiter.