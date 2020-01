Es war der Start für den ersten ÖBB-Nightjet nach Brüssel. Schieder, Karas & Co. bewegten sich auf Schiene und ganz klimafreundlich in Richtung EU-Parlament.

Am Bahnsteig 7 des Wiener Hauptbahnhofs war am Sonntagabend einiges los. Umwelt- & Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat hier nämlich den ersten Nightjet nach Brüssel verabschiedet. Zahlreiche EU-Parlamentarier wie Andreas Schieder (SP), Othmar Karas (VP) und Monika Vana (Grüne) werden damit umweltfreundlich von Wien nach Brüssel pendeln.

Auf Twitter schrieb sie: "So sieht es aus, wenn Schienen in die Zukuft gelegt werden. Nachtzug von Wien nach Brüssel. Österreich ist im Schienenverkehr absoluter Vorreiter in Europa und damit ein echtes Vorbild. Danke ÖBB"