EU-Plakate im Check

Den Schluss machte die ÖVP: Am Donnerstag stellte die Partei von Sebastian Kurz ihre Plakat-Linie vor. Auf den Großplakaten ist Spitzenkandidat Othmar Karas zu sehen, wie er über den heimatlichen Attersee blickt. Der Slogan ist schlicht. „Europa beginnt hier, in Österreich.“

Damit haben die fünf chancenreichen Parteien ihre Plakate vorgestellt. für ÖSTERREICH analysieren Ex-SPÖ-Manager und PR-Unternehmer Josef Kalina und Polit-Berater Thomas Hofer die Plakat-Linien. Was heraussticht: Die FPÖ mutet ihrer Klientel ein englisches Fremdwort zu – denn nur „voten“ reimt sich auf „Asylchaoten“. Ausgerechnet die SPÖ hat viel Blau auf ihren Plakaten. Und – so analysiert Experte Hofer – ausgerechnet die Grünen machen es wie Donald Trump und appellieren an die alten Zeiten: „Make The Greens Great Again“. Durchgefallen ist übrigens kein Plakat – nur die Neos-Linie ist dem Experten Josef Kalina eindeutig zu jung. (G. Schröder)