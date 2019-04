EU-Wahl: Grünes Programm mit Klimaschutz im Mittelpunkt

Die Grünen stellen in ihrem Wahlprogramm für die EU-Wahl die Themen Umwelt- und Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Gerechtigkeit, Grund- und Menschenrechte sowie Jugendperspektiven in den Mittelpunkt. Bei der Präsentation des 31-seitigen Papiers, mit dem das europaweite Programm der Grünen ergänzt wird, war von der Vision einer "ökologischen, sozialen Friedensrepublik Europa" die Rede.

Es soll der Schienenverkehr gefördert und der Flug- und Schiffsverkehr um Steuerprivilegien gebracht werden. Auch dem Umwelt-, Wasser- und Naturschutz ist ein prominenter Platz gewidmet, inklusive Befreiung Europas vom Plastikmüll.

Bei den gesunden Lebensmitteln fordern die Grünen einen Strukturwandel im Agrarbereich. Sie soll nachhaltig und ökologisch werden. Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU soll reformiert werden, um den Übergang von der industriellen Landwirtschaft und gentechnisch veränderten Organismen auf nachhaltige Anbauformen voranzutreiben.

Gerechtigkeit ist für die Grünen Überbegriff für Forderungen zum fairen Handel, nach Abschaffung von Steuerdumping und gezügelten Finanzmärkten hin zu nachhaltigem Wirtschaften, und nicht zuletzt zur Verankerung sozialer Grundrechte für Europas Bürger in einer Sozialunion. Auch Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern und mehr Verbraucherschutz kommen hier vor.

Beim Thema Grund- und Menschenrechte geht es um Asyl, Migration und Integration, aber auch um Rechtsstaatlichkeit, die Stärkung von Medienvielfalt und Zivilgesellschaft, die Aufwertung der demokratischen Strukturen der EU, eine gemeinsame Außen- und Friedenspolitik und den Schutz der Daseinsvorsorge. Das letzte Kapitel widmet sich unter anderem der Bildung, der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, der europäischen Forschungsförderung sowie dem Thema Kunst und kulturelle Vielfalt.

EU-Wahl: Steckbrief von Werner Kogler

Steckbrief von Werner Kogler, der am 26. Mai 2019 als Spitzenkandidat für die Grünen bei der Wahl zum Europaparlament antritt.

Werner Kogler (57 Jahre)

Geboren am 20. November 1961 in Hartberg/Steiermark

Wohnorte: aufgewachsen in St. Johann in der Haide, lebt in Graz und Wien

Erlernter Beruf: Volkswirt, Umweltökonom

Familienstand: Lebensgemeinschaft

Lieblingsmusikstil: Rock/Pop, von Bilderbuch über Amy Winehouse bis Rolling Stones

Lieblingsbücher: "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" von Milan Kundera

Lieblingsfilme: schwarze Komödien aus Italien und Frankreich

Hobbys: ausgedehnte Spaziergänge, Radfahren, Champions League schauen und lesen

Lieblingsgetränk im Café Anzengruber: Espresso oder ein steirisches Puntigamer

Werdegang:

1981/82 Gründungsmitglied der Alternativen Listen Graz, Steiermark und Österreich

1985 bis 1988 Gemeinderat in Graz

1994 bis 1999 Mitarbeiter im grünen Klub im Parlament

1999 bis 2017 Abgeordneter zum Nationalrat

War Mitglied des Bundesvorstandes der Grünen, stellvertretender Klubobmann und stellvertretender Bundessprecher

Nach dem Scheitern der Grünen bei der Nationalratswahl wurde er 2018 zum Bundessprecher gewählt