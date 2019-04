SPÖ-EU-Wahl-Spitzenkandidat Andreas Schieder hat in seiner Rede am Themenrat zum Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen und davor gewarnt, dass nationale Kräfte die EU von innen zerstören wollten. Dabei gelte es für die SPÖ, die Wut der Bürger in die richtige Richtung zu lenken und ein Europa zu bauen, wo der Mensch im Mittelpunkt stehe. Den größten Teil von Schieders Rede nahm aber das Thema Nationalismus und Rechtsextremismus ein. "Die Kellernazis kommen wieder aus den Löchern", konstatierte der Spitzenkandidat gleich zu Beginn und sieht diese bereits "im Erdgeschoß unserer Gesellschaft angekommen". Die FPÖ hält er mit einschlägigen Gruppen für "tief verwoben". Die ÖVP mit ihrer Kritik daran sei extrem unglaubwürdig, findet Schieder: "Weil sie könnte ja diese Koalition mit der FPÖ beenden, wenn das ernst gemeint wäre." Bei den Freiheitlichen vermutet Schieder, dass diese ihren Plan eines EU-Austritts noch nicht aufgegeben haben. Nur wegen des Brexit-Chaos habe man jetzt etwas Kreide gefressen. Tatsächlich stecke aber unter dem Schafspelz noch immer der gleiche Wolf. Das Ziel der Rechten sei jedenfalls, Europa von innen zu zerstören, wie das Marine Le Pen schon vor Jahren klar gesagt habe. Inzwischen versaufe die Fraktion um die FPÖ noch eine halbe Million für Champagner, was nur noch "eine Verhöhnung der kleinen Menschen" darstelle. Die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Othmar Karas erinnert Schieder an Max Frisch' "Biedermann und Brandstifter". Gelöscht werde ein Brand aber mit einem Feuerlöscher - "und der ist bekanntlich rot". Weiteres größeres Thema in der Spitzenkandidaten-Rede war die Steuergerechtigkeit. So zahle das Floridsdorfer Gasthaus "Zum frohen Schaffen" das Zehnfache von Starbucks. So etwas könne nur beantwortet werden, indem man die Macht der großen Konzerne zerschlage. Den vielleicht allergrößten Applaus erhielt Schieder freilich, als er gegen Privatisierungen von kommunalen Dienstleistungen wetterte: "Hände weg vom Wasser und den Gemeindewohnungen." Der europaweite Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, der Niederländer Frans Timmermans, versicherte in seinem Redebeitrag, dass unter ihm als Kommissionspräsident Konzerne wieder Steuern zahlen würden. Gleichzeitig warb er für europäischen Mindestlohn und Mindestsicherung. An gleicher Stelle für gleiche Arbeit den gleichen Lohn zu bezahlen sei das beste Mittel gegen Hass. Grundsätzlich betonte er, es sei eben die Aufgabe seiner Bewegung die Verbreitung von Hass in der Gesellschaft aufzuhalten. Er lasse sich dabei auch den Begriff Patriotismus nicht wegnehmen. Selbst sei er niederländischer Patriot, aber eben auch europäischer Patriot. Nationalismus führe dagegen immer zum Verhängnis: "Wir Sozialdemokraten werden unsere Nachbarn nie zu Feinden machen." Eindringlich warb er dafür, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, indem er die Bedeutung der Union hervorhob. Denn Klimawandel zu stoppen sei alleine nicht möglich und auch mit den USA und China zu verhandeln sei als geeintes Europa leichter. SPÖ-Programm mit Reichen- und Umweltfokus Die SPÖ setzt bei ihrem Programm für die EU-Wahl ganz auf den Kampf gegen die Reichen, die Stärkung der Arbeitnehmer-Rechte und die Bewahrung der Umwelt. Zudem soll Rechtsextremismus zurückgedrängt werden. Sich selbst schildern die Sozialdemokraten bei dem Urnengang als dritten Weg aus - neben "Europa-Zerstörern" wie Ungarns Premier Viktor Orban und Italiens Innenminister Matteo Salvini und Konservativen, die für die großen Konzerne da seien, und in Staaten wie Österreich selbst Öl ins Feuer des Nationalismus gießen würden. Die Sozialdemokratie sei hingegen das starke Bollwerk gegen den Rechtsruck in Europa und trete für ein Europa des Zusammenhalts, der sozialen Gerechtigkeit und der Fairness ein, heißt es im Wahlprogramm. Gar nicht gefällt der SPÖ, dass US-Riesen wie Google und Apple zu wenige Steuern zahlen. Daher will man als gerechten Beitrag der Konzerne eine echte Digitalsteuer und eine Finanztransaktionssteuer. Digitalkonzerne sollen durch die Einrichtung digitaler Betriebsstätten verpflichtet werden, auch vor Ort erreichbar und besteuerbar zu sein. Weiters will man europaweite Mindeststeuersätze auf Unternehmensgewinne, um schädlichen Steuerwettbewerb einzudämmen. Auch zu den Zielen der Sozialdemokraten gehört die Einführung europaweiter Mindestlöhne und Mindeststandards. Mehr Jobs erwartet man sich durch ein Umschulungsprogramm und eine Re-Integration in den Arbeitsmarkt nach Vorbild der (von der aktuellen Regierung sistierten) "Aktion 20.000" in Österreich. Eher allgemein kommt die Forderung, das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern EU-weit zu beseitigen. Europaweit würde die SPÖ, so sie könnte, auch eine CO2-Steuer einführen. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß halbiert werden. Sofort verbieten will man bienengefährdende Mittel. Der Einsatz von Glyphosat und anderen Pflanzenschutzmitteln, deren negative Auswirkungen auf die Gesundheit nicht ausgeschlossen werden können, soll untersagt werden. Deckeln möchte man die Agrarförderungen. Extra verankert werden soll ein Privatisierungsverbot für Trinkwasser. Grundsätzlich wünscht man sich einen Privatisierungsstopp in Europa. Der soziale Wohnbau soll von den EU-Wettbewerbsregeln ausgenommen werden. Besorgt zeigt sich die SPÖ, was den Vormarsch weit rechts stehender Parteien angeht. Als Gegenmaßnahme will sie etwa ein europäisches Verbotsgesetz gegen Rechtsextremismus. Bei Grundrechtsverstößen soll es einen Förderstopp der EU geben. Zudem wünscht man sich ein Frühwarnsystem für Rechtsstaatlichkeit. Abgestimmt wird das Programm Samstagmittag zum Abschluss des roten Themenrats (Bundesparteirats) in Wien. JETZT LIVE auf oe24.TV: Sondersendung zum EU-Wahlkampf-Auftakt der SPÖ.

Wechselvolle Geschichte der SPÖ bei Urnengängen

Die SPÖ und die EU-Wahlen, das ist eine Art Berg-und Talfahrt. Erfolge wechselten sich mit klatschenden Niederlagen ab. Nicht jeder Quereinsteiger erwies sich als Goldgriff, alte Europaveteranen reüssierten mal mehr, mal weniger. Am 26. Mai versucht die SPÖ, mit Andreas Schieder an der Spitze ein drittes Mal Platz eins in der Wählergunst zu erobern - und startet am Samstag ihren Wahlkampf.

Ganz friktionsfrei war das Verhältnis der SPÖ zur Europäischen Gemeinschaft, wie sie früher hieß, lange nicht. Die EG galt als Hort des Kapitalismus, ein Beitritt schien bis in die 1980er-Jahre nicht opportun. Lieber setzte man auf das Freihandelsabkommen EFTA. Vor allem, aber nicht nur die Gewerkschaft beäugte Brüssel skeptisch.

Die Wende leitete Franz Vranitzky ein, der sich als Kanzler mit dem Koalitionspartner ÖVP auf den Europazug setzte und nicht nur in der eigenen Partei sondern auch in der Bevölkerung eine Mehrheit für den Beitritt zur EG herbeiführte. Bei den Verhandlungen dazu spielte neben Außenminister Alois Mock auch eine Sozialdemokratin eine wichtige Rolle, die damalige EU-Staatssekretärin und spätere Siemens-Managerin Brigitte Ederer.

Dennoch gelang es der SPÖ anders als der ÖVP nie, den Ruf einer Europapartei aufzubauen. Dazu trug wohl auch bei, dass stets die Volkspartei den EU-Kommissar Österreichs stellte. Dies hing nicht nur mit dem jeweiligen Verhandlungsgeschick der ÖVP zusammen sondern auch damit, dass den Sozialdemokraten in der Großen Koalition stets andere Posten wichtiger waren, etwa die Besetzung des ORF-Generaldirektors.

Swoboda dominierte über Jahrzehnte rote Europapolitik

Was die Europawahlen anging, sind diese sozialdemokratisch gesehen eng mit Hannes Swoboda verbunden. Als am 13. Oktober 1996 Österreichs Bevölkerung erstmals Mandate im EU-Parlament vergab, stand der intellektuelle Wiener Planungsstadtrat an der Spitze der roten Liste. Für Platz eins reichte es zur großen roten Enttäuschung nicht. Die Quereinsteiger-Riege der ÖVP um ORF-Journalistin Ursula Stenzel und Kaiserenkel Karl Habsburg hängte die SPÖ knapp ab. 29,7 zu 29,2 Prozent lautete das Verdikt des Wählers, der auch die FPÖ nur knapp hinter die beiden ehemaligen Großparteien platzierte.

Drei Jahre später versuchte die SPÖ die ÖVP zu kopieren und ging mit einem prominenten Neuling ins Rennen, Hans-Peter Martin, streitbarer Bestseller-Autor. Der holte zwar tatsächlich einen Zugewinn (auf 31,7 Prozent) und Platz eins, war aber bald im Bösen weg, nachdem die SPÖ Swoboda wieder zum Fraktionschef machte. Diese Trennung sollte Langzeitwirkungen haben, trat Martin doch bei den kommenden beiden Urnengängen mit eigener Liste an und fuhr fulminante Ergebnisse ein.

Martin hin oder her, die SPÖ konnte sich 2004 auf 33,3 Prozent steigern, da die FPÖ zusehends implodierte. Platz eins konnte auch gehalten werden - eine späte Genugtuung für Swoboda bei dessen zweitem Spitzenkandidaten-Versuch.

© APA

Mit der Herrlichkeit war es freilich fünf Jahre später wieder vorbei. 2009 stürzten die Sozialdemokraten mit einer trostlosen A-Team-Kampagne um Spitzenkandidat Swoboda böse ab und konnten mit 23,7 Prozent der ÖVP (30 Prozent) nicht das Wasser reichen. Swoboda selbst stieg in der folgenden Periode dafür zum Vorsitzenden der europaweiten sozialdemokratischen Fraktion im Parlament auf.

Auch nicht ohne Stolpern lief der bisher letzte Wahlkampf, jener von 2014. Die SPÖ meinte, mit ORF-Journalist Eugen Freund einen publikumswirksamen Spitzenkandidaten gefunden zu haben, der sich und seine Partei dann aber mit abgehobenen Interviews rasch in die Bredouille brachte. Das kleine Plus auf 24,1 Prozent wurde letztlich sogar als Schadensminimierung erleichtert entgegengenommen, umso mehr als die ÖVP deutlich verlor, freilich Platz eins mit 27 Prozent locker hielt.

Nun soll es ein komplett neues Team richten. Schieder als langjähriger Klubobmann und außenpolitischer Sprecher der Partei einschlägig profiliert, führt eine Liste voller Newcomer an. Einzig Evelyn Regner wird in der kommenden roten Fraktion schon Europaparlamentserfahrung haben.