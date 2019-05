EU-Wahl-Umfrage: FPÖ gewinnt dazu

Wien. Die Attacken von Harald Vilimsky auf ORF-Anchor Armin Wolf haben bei vielen für Empörung gesorgt – geschadet hat das dem FPÖ-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl aber nicht. In drei Wochen wird gewählt und die FPÖ kann in der neuen ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.002 Online-Interviews, 25. 4.–1. 5. 2019, Schwankungsbreite 3,2 %) als einzige Partei zulegen.

© oe24 Wem geben Sie bei der EU-Wahl Ihre Stimme? Research Affairs, 1.002 Online-Interviews, 25. 4.–1. 5. 2019, Schwankungsbreite 3,2 %

Wäre bereits heute Wahl, käme die FPÖ auf 23 % (plus 1 % gegenüber vor zwei Wochen). Weiter in Front die ÖVP mit 29 % vor der SPÖ mit 27 %. Ins EU-Parlament würden es auch Neos (10 %) und Grüne (7 %) schaffen, die Liste Jetzt (2 %) nicht.

62 % der FPÖ-Wähler sind bereits fest entschlossen

Entschieden. Schaut man sich die Detailergebnisse genauer an, wird man feststellen, dass es im Finale noch zu einem Dreier-Kopf-an-Kopf-Rennen kommen kann. Die neuerliche Zuspitzung im Wahlkampf sorgt dafür, dass die FPÖ die entschlossensten Wähler von allen Parteien hat: 62 % der blauen Wähler sind bereits ganz sicher, wem sie am 26. Mai ihre Stimme geben werden. Nur die SPÖ-Wähler haben mit 50 % einen halbwegs vergleichbar hohen Wert. In ganz Österreich sind nur 36 % ganz sicher, wen sie wählen werden. Für die FPÖ gibt es da also auch noch einiges zu holen.

Beteiligung. Bisher war bei EU-Wahlen die Nichtwähler-Quote bei Blau-Sympathisanten traditionell hoch. Diesmal wollen – ebenfalls – 62 Prozent der deklarierten FPÖ-Wähler auch sicher wählen gehen. Bei den ÖVP-Wählern sind es nur 46 %, bei den SPÖ-Wählern immerhin 56 %. In ganz Österreich gehen 47 % ganz sicher, 36 % wahrscheinlich wählen.

© oe24