Mit Turkish-Airlines transportiert

Zwar kommuniziert die FPÖ im EU-Wahlkampf das Motto "Österreich zuerst", bei den rot-weiß-roten Wahlkampfwesten, die beim Auftakt in der Lugner City getragen wurden, machte man scheinbar eine Ausnahme. Wie sich jetzt herausgestellt hat, stammen die Westen nämlich nicht aus Österreich, sondern aus China.

EU-Wahlkampf-Auftakt in der Lugner City

Freitagabend fand der Auftakt zum EU-Wahlkampf in der Wiener Lugner City statt. Bei dem Event wurden Rot-Weiß-Rot-Westen an das Publikum verschenkt. Vilimsky streifte sich für seine Rede auch so eine Weste über.

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Unter den vielen Schaulustigen waren auch Medienvertreter, darunter Falter-Journalistin Nina Horaczek, die bei der Veranstaltung auf ein interessantes Detail aufmerksam wurde: Die Westen wurden von Turkish Airlines von China nach Österreich transportiert.

Die FPÖ-startet ihren EU-Wahlkampf mit rot-weiß-roten Österreich-Schutzwesten. Die Kisten, aus denen die Westen kommen, schauen aber gar nicht rot-weiss-rot aus. pic.twitter.com/ZQaoOAKn8L — Nina Horaczek (@NinaHoraczek) 26. April 2019

Bisher hat sich die FPÖ nicht dazu geäußert, es wird allerdings auch nicht abgestritten: So sollen "solche Westen wahrscheinlich gar nicht in Österreich hergestellt werden".