EU lehnt Leinenpflicht für Katzen ab

Ein klares "Nein" von der EU für Leinenpflicht bei Katzen.

Brüssel. Wissenschafter der Universität Tilburg schrieben im Oxford Journal of Environmental Law, dass frei lebende Hauskatzen „die Artenvielfalt durch Raub, Störung, Konkurrenz, Krankheit und Hybridisierung beeinträchtigen“ und fügten hinzu, dass die Auswirkungen schlimmer sind als oft angenommen. Sie argumentierten, dass EU-Gesetze und -Richtlinien die Katzen-Eigentümer effektiv dazu zwingen könnten, die Katzen an die Leinen zu nehmen.



Bedrohen Katzen unsere Artenvielfalt?

Eine Studie wurde kürzlich in den USA veröffentlicht, die zum Ergebnis kam, dass zwischen 1,4 und 3,7 Milliarden Vögel und zwischen 6,9 und 20,7 Milliarden kleine Säugetiere von Katzen in den USA getötet werden. In Deutschland soll diese Zahl bei etwa 200 Millionen Vögeln liegen. Da Katzen, neben Hunden die beliebtesten Haustiere sind, ist diese Nachricht demensprechend erschreckend. Diese Zahlen regen dann viele Diskussionen an. Aber: Es ist sehr schwer über absolute Zahlen zu diskutieren, denn man kann von einer Anzahl getöteter Tiere ohnehin nicht direkt auf eine Bestandsgefährdung einer oder mehrerer Arten schließen. Ein Populationsmodell müsste entwickelt werden, um sich genau wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Dieses Modell müsste Vogelbestandszahlen, Reproduktionsraten und andere Todesursachen mit einschließen. Da es in Deutschland, aber auch in Österreich eine große Anzahl von anderen Landraubtieren gibt und wir nicht wirklich flugunfähige Vögel haben, ist die Befürchtung, dass unsere Katzen bestimmte Vogelarten ausrotten, nicht gegeben.

EU sagt "Nein"

Hauskatzen an die Leine zu nehmen, um bedrohte Vögel und die Umwelt besser zu schützen? Die Europäische Union sagt klar "Nein". Die EU sagte am Donnerstag, sie sei ein starker Verfechter der Freizügigkeit - einschließlich der Freizügigkeit von Katzen" und werde bestimmt nicht die Katzen-Besitzer zwingen, ihre geliebten Tiere an die Leine zu nehmen.