EU verliert mit Kurz seinen jüngsten Regierungschef

Der am Motag durch einen Misstrauensantrag gestürzte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist aktuell jüngster Regierungschef in der EU. Kurz ist 32 Jahre alt - und damit der einzige im Europäischen Rat, der noch in seinen Dreißigern ist. Jüngster Regierungschef ist nach der Abwahl von Kurz der irische Premier Leo Varadkar (40 Jahre).



Ebenfalls 40 Jahre alt, aber sechs Monate vor Varadkar geboren ist der Ministerpräsident Estlands, Jüri Ratas. Ältester in der EU-Gipfelrunde ist aktuell der zypriotische Staatspräsident Nikos Anastisiades mit 72 Jahren. Zweitälteste ist die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit 64 Jahren.



Unter den 28 Staats- und Regierungschefs, die derzeit die EU bei Gipfeln vertreten, sind elf in ihren Vierzigern, zehn in ihren Fünfzigern und fünf in ihren Sechzigern. Das Durchschnittsalter ist 51,8 Jahre. Deutlich über diesem Schnitt liegt der amtierende EU-Gipfelchef, der EU-Ratspräsident Donald Tusk - er ist 62 Jahre alt.