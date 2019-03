Eklat um Klima-Demonstranten im Parlament

Wien. Die Jugend demonstriert für eine neue Klima-Politik - und das macht sie lautstark. Sie skandieren ihren Forderungen nicht nur auf österreichweiten Demos, sondern am Donnerstag auch in der Nationalratssitzung. Vier junge Aktivisten im Zuschauerbereich standen während des Plenums plötzlich auf und riefen ihre Anliegen Richtung Parlamentarier.

"What do we want? Change and Justice!" - "When do we want it? Now!" - "Wessen Zukunft? Unsere Zukunft!" - "Wessen Erde? Unsere Erde!" - "Wessen Zukunft? Unsere Zukunft!" - "Fridays for Future!", schrien die jungen Aktivisten, zwei Frauen und zwei Männer.

Nationalratspräsident Sobotka darauf: "Ich werfe sie raus."

Nach der Aktion wurden die Demonstranten aus dem Saal geführt. Applaus gab es von Abgeordneten der SPÖ und von der Liste JETZT. Die anderen blickten überrascht auf die Zuschauerplätze hoch.