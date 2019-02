Im Dirndl, die Haare zu zwei Zöpfen geflochten und eine Gitarre in der Hand - so zeigt sich Maria Stern, mittlerweile Parteichefin der "Liste Jetzt", in einem Youtube-Video aus dem Jahre 2012.

Darin singt sie ausgerechnet über FPÖ-Chef und mittlerweile Vizekanzler Heinz-Christian Strache und rechnet mit ihm ab. "Strache, Strache, Strache - dein Programm ist eine feine Sache. Wir sperren Österreich einfach zu und lachen so wie du", singt sie. In den folgenden zwei Minuten wird das FPÖ-Programm auf musikalische und wohl satirische Weise zerpflückt.

Hitlergruß-Eklat

Am Ende folgt ein Eklat. "Und wenn Europa wieder brennt, dann spielen wir die Feuerwehr. Darin haben wir Übung, das ist ja noch gar nicht so lange her" - Maria Stern setzt am Ende zum Hitlergruß an, um auf die Nazi-Zeit anzuspielen.

Zu viel für die blauen Studenten. Der Ring Freiheitlicher Studenten zeigt die Parteichefin nun wegen dem NS-Gruß an. „Während sich die Vertreter der Liste Pilz als moralische Sittenwächter suggerieren, verharmlost ihre Parteichefin in obszöner Art und Weise die Verbrechen des Nationalsozialismus. Dieses Verhalten ist für eine Politikerin untragbar und muss Konsequenzen haben. Deshalb habe ich das Video bereits an die NS-Meldestelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weitergeleitet, außerdem werde ich morgen eine Sachverhaltsdarstellung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einbringen", so ihr Vorsitzender Lukas Heim.



Stern: "Wieso? Habe nur gewunken!"

Auf oe24-Anfrage ruderte Stern auch nicht zurück. "An der politischen Meinung hat sich nichts geändert. Im Gegenteil", so Stern. Persönlich komme sie aber gut mit Strache aus. Angesprochen auf den Hitlergruß-Eklat und ob sie diese NS-Anspielungen heute unterlassen würde, antwortet sie - nicht ganz ironiefrei: "Warum? Ich hab ja nur gewunken."

Und sie kündigt auch ein "Comeback" an, wenn man so will. Stern wird am 6. März im Rahmen des Politischen Aschermittwoch der Gebrüder Moped wieder musikalisch in Erscheinung treten.

Die Videos kamen jetzt wieder auf, da die Journalistin Anna Thalhammer sie auf Twitter geteilt hat. Stern ist bekannt als Singer-Songwriterin. Ihr Lied "One Billion Rising - Why?" wurde 2014 zum österreichischen Beitrag der AÖF für den internationalen Tag "One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.