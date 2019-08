Elefanten-Gate: ORF plant "Schutzglocke"

Wien. Lautes Elefanten-Tröten als Werbung für den Energydrink „Kambaku“ während des ORF-Auftritts von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner – das soll bei Sebastian Kurz kommende Woche nicht passieren: „Man wird mit Sicherheitspersonal erhöhte Aufmerksamkeit auf das Umfeld des Studios legen“, ließ der ORF wissen.

So soll das Interspot-Studio in Wien-Liesing elektronisch abgeschirmt werden, mit einer Art elektronischer Schutzglocke: „Das muss man sich so wie in der TV-Serie Under the Dome vorstellen“, wurde oe24 erklärt.

Ausgetrötet. Indes berichtete Energydrink-Chef Alex Wacker auf oe24.TV, dass ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger ihn persönlich gebeten hatte, nicht nochmals zu tröten – Wacker will der Bitte auch nachkommen. Der ORF reagierte humorlos: Wackers Spots flogen aus der Ö3-Werberleiste. (gü)