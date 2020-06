Nach den Ausschreitungen in Favoriten meldete sich nun auch HC Strache auf Facebook zu Wort und teilte ordentlich aus.

In den vergangenen Tagen war es in Wien-Favoriten wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und linken Demonstranten einerseits mit türkisch-ultranationalistischen und rechtsextremen Gegendemonstranten andererseits gekommen. Es gab Verletzte, Festnahmen und Sachschäden.

Die Ausschreitungen wurden schon längst zum Politikum. Vor allem die FPÖ gibt dabei der rot-grünen Stadtregierung die Schuld. Nun äußerte sich auch der Ex-Chef der Freiheitlichen, Heinz-Christian Strache, in einem Facebook-Video dazu. Auch er hielt mit Kritik nicht zurück und spricht davon, dass SPÖ und Grüne dieses Problem in Wien selbst herangezüchtet hätten und nun nicht mehr Herr werden. Er erinnert an einen alten Sager von ihm. "Wien darf nicht Istanbul werden". Für Strache sind bereits ganze Grätzel "fest in türkischer Hand", wie er es nennt. "Diese Herrschaften glauben tatsächlich, hier auch Territorialansprüche stellen zu dürfen, weil ihnen Rot und Grüne niemals Einhalt geboten haben", so der Chef des "Team Strache". Politische Konflikte, die offen und gewaltsam auf Wiens Straßen ausgetragen werden, hätten keinen Platz. "Es reicht", so der Ex-Vizekanzler".

Zudem nimmt er auch ÖVP-Innenminister Karl Nehammer in die Pflicht. Dieser hätte sich in der Corona-Zeit regelrecht als "Rambo" aufgespielt und die Menschen verunsichert. "Ich frage mich aber: Wo ist der starke Innenminister jetzt?", so Strache.

Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) haben am Freitag die Zusammenstöße zwischen kurdischen und türkischen Aktivisten in Wien verurteilt, ohne dabei Partei für eine Seite einzunehmen. Nehammer betonte in einer schriftlichen Stellungnahme, er habe "absolut keine Toleranz" dafür, wenn versucht werde, türkische Konflikte auf Österreichs Straßen auszutragen.