Ex-ORF-Star kritisiert Armin Wolf

Die Aufregung um das ZiB2-Interview am vergangenen Dienstag reißt nicht ab. Nun meldet sich ein ehemaliger ORF-Star zu Wort: Marie Christine Giuliani übt dabei heftige Kritik an Moderator Armin Wolf.

Die ehemalige Fernsehmoderatorin (Bingo) macht ihre Meinung auf Facebook deutlich. „Das dieses Plakat aus der Steiermark ganz schlimm ist, das ist keine Frage. Was genau aber, ist die Aufgabe von Journalismus? Fakten zu bringen und zu recherchieren, so finde ich“, schreibt die 54-Jährige.

"Schlechter Journalismus"

Giuliani kritisiert dabei das Vorgehen von Armin Wolf: „Daher empfinde ich es als schlechten Journalismus durch grafische Veränderungen und das präsentieren vom Stürmer Meinungsmache zu verbreiten, anstatt durch intelligentes Fragen und nachfragen jemanden dazu zu bringen für den Zuschauer sichtbar zu werden… Herr Wolf erreicht nur die weitere Trennung der Welt in Gut und Böse, aber er schafft es nicht jenen die vielleicht nicht verstanden haben was hier passiert Unterstützung in Wahl-Entscheidungen zu geben… Er provoziert nur weitere Lagerbildungen für seine Quote.“

Marie Christine Giuliani war 30 Jahre lang als Radio- und Fernsehmoderatorin tätig und wurde vor allem durch die beliebte Gameshow „Bingo“ bekannt. Inzwischen arbeitet die 54-Jährige als Psychotherapeutin in Wien-Döbling.