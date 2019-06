Ex-SPÖ-Chef Kern attackiert Kurz

Wien. Für neue Aufregung sorgte am Freitag Ex-Kanzler Christian Kern. Er bezog sich auf einen Tweet, in dem „antisemitische Codes“ von Ex-Kanzler Sebastian Kurz thematisiert werden – etwa, wenn Kurz immer wieder Tal Silberstein ins Spiel bringt. Kern vergleicht Kurz daraufhin dem amerikanischen Präsidenten, der diese Codes etwa bei George Soros angewendet habe. Kern auf Twitter dazu: „Geerntet hat er die Morde in den Synagogen von Pittsburgh und Briefbomben.“

Bei Trump waren es Janet Yellen, Lloyd Blankfein & Georg Soros. Alles Juden. Geerntet hat er die Morde in der Synagoge von Pittsburgh und Briefbomben. Worte eines Spitzenpolitikers, an dem sich 100.000e Menschen orientieren, sind niemals harmlos. https://t.co/3k9rhFgekJ — Christian Kern (@KernChri) 28. Juni 2019