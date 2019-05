Experten sollen FP-Ministerien übernehmen

Jetzt ist es fix: Kanzler Sebastian Kurz schmeißt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) raus. Das gab er in einem Pressestatement am Montagabend bekannt. Am Dienstag wird er die Entlassung Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen vorschlagen. Aufgrund der Ankündigung der FP-Riege, dass alle blauen Minister im Falle einer Ablöse Kickls zurücktreten werden, will Kurz stattdessen Experten und Spitzenbeamte in die Ministerien holen.



Der Machtkampf zwischen der ÖVP und FPÖ ist damit offiziell eskaliert. Nun geht es auch um die Zukunft von Kurz selbst.