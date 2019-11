Der Nationalratsabgeordnete und Linzer Gemeinderat Felix Eypeltauer ist nun auch Landessprecher der oberösterreichischen NEOS.

Linz. Er wurde bei der regulären Mitgliederversammlung am Samstag in Linz von den über 100 Stimmberechtigten mit klarer Mehrheit gewählt, wie die Partei anschließend mitteilte.

Der 27-jährige Eypeltauer, Urenkel des ehemaligen Linzer Bürgermeisters Ernst Koref und seit der vergangenen Wahl neu im Nationalrat, war der einzige Kandidat um die Nachfolge des bisherigen Landeschefs Clemens Milotta gewesen. Als Stellvertreterin kandidierte Karin Doppelbauer, seit 2017 Nationalrätin und ebenso mit klarer Mehrheit bestätigt. Ebenfalls gewählt wurden der Finanzreferent und vier gleichwertige Mitglieder des Landesteams (Landesvorstands). Die Funktionen werden jeweils für drei Jahre vergeben.

"Gemeinsam mit ihrem Team werden Felix und Karin unsere Bewegung in Oberösterreich weiter stärken und auf den Einzug in den Landtag 2021 vorbereiten", gratulierte NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. "Wir wollen in den Landtag einziehen und mit Blick auf ein gutes Leben am Land in weiteren Gemeinden Fuß fassen. Im Fokus stehen für uns neben dem Arbeits- und Lebensstandort Oberösterreich vor allem beste Bildung und echte Kontrolle", kündigte Eypeltauer an, der seine neue Funktion als Landessprecher mit einer Tour durch die Gemeinden beginnen will.

Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2021 wird voraussichtlich erst im Wahljahr getroffen und der Listenerste dann durch das bei den NEOS übliche dreistufige Verfahren bestimmt.