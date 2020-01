FP-Kandidat sagt China-Lokalen & Kebab-Standln Kampf an

Angeblicher "Wildwuchs an fremdländischen Lokalen" lässt FP-Mann schäumen.

Dietmar Schwingenschrot, einst Parteichef des BZÖ Wien, tritt heuer bei der Wirtschaftskammer-Wahl als FP-Kandidat in der Sparte Gastronomie und Tourismus an - und er legt sich jetzt brutal mit den rund 900 türkischstämmigen Mitgliedern seiner Kammer an: "Seit Jahren werden durch immer mehr Auflagen traditionelle Wiener Wirte in die Pleite getrieben. Dort sperren dann fremdländische Restaurants auf. Statt Würstelständen gibt es an jeder Ecke Kebab-, Falafel- und Pizza-Standln. Es ist ein Wildwuchs an fremdländischen Lokalen. Das ist doch nicht Wien. Die Behörde soll dem Einhalt gebieten." Schwingenschrot fordert "Schutz für Schnitzel, Tafelspitz und Apfelstrudel".

Auf ÖSTERREICH-Anfrage beteuert er, kein Rassist zu sein