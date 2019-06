FPÖ attackiert Kurz und rechnet mit Platz 1

Verärgert reagiert die FPÖ auf die Aussage von Altkanzler Kurz, sich "vorerst keine Koalition" mit den Freiheitlichen vorstellen zu können. "Wenn das wirklich so ist, dann ist der Weg tatsächlich zu Ende und nicht, wie immer wieder behauptet wird, erst am Anfang. Die ÖVP legt damit den Rückwärtsgang ein", tobt FP-Generalsekretär Hafenecker in einer Aussendung.

FPÖ-General warnt vor VP-Grünen-Koalition

"Den Aussagen im Sommergespräch mit Claudia Stöckl ist zu entnehmen, dass der Ex-Kanzler schon fieberhaft an einer neuen, diesmal ultralinken Koalition mit den Grünen und/oder den NEOS bastelt", sagt Hafenecker.

"FPÖ wird zur stärksten Kraft"