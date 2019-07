FPÖ fordert Schnitzel-Pflicht in Kindergärten

Mitten in der Sommerzeit kocht das Thema „Schweinefleisch an Kindergärten“ wieder hoch. Auslöser sind dieses Mal zwei Kindergärten im deutschen Leipzig. Diese verbieten den Kindern nun Schweinefleisch und Gummibären – aus Rücksicht auf muslimische Kinder.

Gegen Verbote

Das Thema sorgte in Deutschland für große Aufregung und schwappt nun auch auf Österreich über. Die Freiheitlichen fordern nun eine Schnitzel-Pflicht in Kindergärten. „Wer aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch isst, soll es bleiben lassen. Aber wir werden es nicht dulden, dass unsere Kinder deshalb zu einem Verzicht von Schweinefleisch gezwungen werden“, so die Freiheitliche Jugend auf Facebook. „Jedes Kind soll in den Genuss eines Schnitzels kommen“, präzisiert Bundesobmann Maximilian Krauss.

Ein Verbot wie jenes in Leipzig sei abzulehnen, so die FPÖ weiter. "Das ist falsch verstandene Toleranz gegenüber Zuwanderern, die klar abzulehnen ist. Nicht wir müssen unsere Essgewohnheiten anpassen, sondern umgekehrt."