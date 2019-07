FPÖ macht Rauchen zum Wahlkampf-Thema

Am Dienstag hat der Nationalrat das Rauchverbot ab 1. November beschlossen – und die FPÖ hat ein Wahlkampfthema: FPÖ-General Harald Vilimsky will zwar im ÖSTERREICH-Talk nicht von einem Raucher-Wahlkampf reden, thematisieren werde man das Verbot aber schon: „Wir hatten eine gute Regelung. Jeder konnte sich aus­suchen, ob er sich in eine Raucher- oder einer Nichtraucherzone setzt.“

Der Vorstoß erfolgt nicht ganz ohne Kalkül. Knapp ein Viertel der Bevölkerung greift regelmäßig zum Glimmstängel, also knapp zwei Millionen Menschen. Vilimsky sieht die Wirte als Verbündete, die ebenfalls gegen das Verbot mobilisiert (s. u.). Vilimsky: „Man kann nicht dauernd die gesetzlichen Grundlagen ändern.“

In möglichen Koalitionsverhandlungen (mit der ÖVP) will die FPÖ jedenfalls „wieder eine Trennung in Raucher- und Nichtraucherzonen verlangen“, so Vilimsky. (gü)